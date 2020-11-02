Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що більшість фракцій підтримує законопроект про повернення на два місяці дії законів про електронне декларування, які були визнані неконституційними.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про підсумки свого відвідування Конституційного суду.

Про це він сказав у коментарі журналістам після зустрічі з головою суду Олександром Тупицьким, що транслював телеканал "Україна 24".

"Він спростував інформацію про те, що зараз іде якесь зрадоподібне засідання про землю. Це черговий процес засідань, який у них вже триває декілька місяців... Вони добре розуміють, яка зараз температура в суспільстві, - це дійсно так. І поскаржився, що багато суддів отримують погрози. Через мессенджери і таке інше", - зазначив Арахамія.

Він додав, що важливі питання потребують врегулювання максимально дипломатичним шляхом.

"Більшість фракцій точно підписала закон про повернення тих законів про електронне декларування, які були визнані неконституційними, в оригінальному стані на два місяці. Для того, щоб у парламенту з'явилося два місяці часу. І виправити ті норми, які Конституційний суд вважає неконституційними", - сказав депутат.

Сьогодні, 2 листопада, перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів повідомив, що заплановані на сьогодні збори суддів Конституційного суду скасовано, а натомість суд розглядає подання про тлумачення положень Основного Закону щодо землі як об’єкта права власності народу.

Увечері у прес-службі Конституційного суду заявили, що сьогодні судді не розглядали справу щодо запровадження в Україні ринку землі. У суді пояснили, що судді розглядали подання - 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13 та частини першої статті 14 Конституції.

Атака КСУ на антикорупційні органи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Тетяна Поляковська