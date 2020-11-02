Суд розглядав справу за поданням 46 народних депутатів щодо землі як об’єкта права власності народу.

У Конституційному суді заявляють, що сьогодні судді не розглядали справу щодо запровадження в Україні ринку землі.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

У прес-службі наголосили, що сьогодні суд не розглядав конституційне провадження за поданням 48 народних депутатів стосовно конституційності внесення змін до низки законодавчих актів щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення.

Також суд сьогодні не розглядав аналогічне подання 53 народних депутатів щодо конституційності ринку землі. Обидві ці справи, нагадали в Конституційному суді, об’єднано в одне провадження. Розгляд цього провадження був запланований ще на 29 вересня поточного року, однак за клопотанням представника президента у КС, розгляд було відкладено у зв’язку з тим, що тоді представник президента не зміг взяти участь у засіданні суду.

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Водночас сьогодні КС розглядав інше подання - 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13 та частини першої статті 14 Конституції.

У першому реченні статті 13 Конституції вказано, що "земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, є об’єктами права власності українського народу".

У частині першій статті 14 Конституції вказано, що “земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави”.

Відкриття ринку землі: що було раніше

19 грудня 2019 року Конституційний суд розпочав усні слухання за поданням 46 народних депутатів, які просять розтлумачити, що означає поняття - земля як об’єкт права власності українського народу (положень першого речення ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституції України).

На думку народних депутатів, які звернулись до КС, відсутність офіційного тлумачення поняття землі як об’єкта права власності українського народу, основного національного багатства в контексті першого речення ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституції, може надалі поставити під сумнів відповідність Конституції будь-якого з ухвалених законів, а також призвести до порушення громадянської злагоди в Україні.

У своєму поданні народні депутати стверджують, що право власності українського народу і право власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад, держави не є тотожними.

28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада прийняла 31 Березня.

4 травня до Конституційного суду надійшло конституційне подання 48 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень цього закону та Земельного кодексу.

21 травня до Конституційного суду надійшло ще одне подання 53 народних депутатів про визнання неконституційним закону Про ринок землі.

На позачерговому засіданні Верховної Ради в ніч з 30 на 31 березня народні депутати підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

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Автор: Дмитро Хилюк