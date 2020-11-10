За словами голови Верховної Ради, станом на сьогодні, президент може виконувати свої функції.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков каже, що не бачить підстав виконувати президентські обов'язки через хворобу Зеленського.

Про це Разумков сказав ефірі на одному з телеканалів.

Відповідаючи на запитання народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), чи готовий він виконувати обов’язки президента України у зв'язку із виявленням у Зеленського коронавірусу, Разумков зазначив:

"Якщо ми говоримо про ситуацію з Володимиром Олександровичем, то в першу чергу хотів би побажати йому здоров'я і якомога швидше повернутися та видужати. Але станом на сьогодні, президент на щастя, може виконувати свої функції, а в президентів немає заступників", - сказав він.

Разумков сподівається, що "і в подальшому все буде відбуватися саме так".

На уточнююче запитання чи він готовий виконувати президентські обов'язки Разумков відповів: "Ви ж знаєте, що я завжди готовий працювати як голова Верховної Ради України так, як це передбачає Конституція".

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Як відомо, стаття 110 Конституції України зазначає, що неспроможність виконання президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку. В такому випадку, зокрема, і через стан здоров’я, на період до обрання і вступу на пост нового президента України, його обов'язки покладаються на голову Верховної Ради України.

Коронавірус в Офісі президента

9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Також про своє захворювання заявив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Автор: Надя Пришляк