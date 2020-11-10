Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков каже, що не бачить підстав виконувати президентські обов'язки через хворобу Зеленського.
Про це Разумков сказав ефірі на одному з телеканалів.
Відповідаючи на запитання народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), чи готовий він виконувати обов’язки президента України у зв'язку із виявленням у Зеленського коронавірусу, Разумков зазначив:
"Якщо ми говоримо про ситуацію з Володимиром Олександровичем, то в першу чергу хотів би побажати йому здоров'я і якомога швидше повернутися та видужати. Але станом на сьогодні, президент на щастя, може виконувати свої функції, а в президентів немає заступників", - сказав він.
Разумков сподівається, що "і в подальшому все буде відбуватися саме так".
На уточнююче запитання чи він готовий виконувати президентські обов'язки Разумков відповів: "Ви ж знаєте, що я завжди готовий працювати як голова Верховної Ради України так, як це передбачає Конституція".
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Як відомо, стаття 110 Конституції України зазначає, що неспроможність виконання президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку. В такому випадку, зокрема, і через стан здоров’я, на період до обрання і вступу на пост нового президента України, його обов'язки покладаються на голову Верховної Ради України.
Коронавірус в Офісі президента
- 9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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