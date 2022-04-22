Мережею розлетілися меми про неприродню позу російського президента і незвично короткий стіл.

Відео (можливо, змонтоване) зустрічі президента Росії Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу досі активно обговорюють у соцмережах.

УНІАН зібрав найоригінальніші реакції користувачів.

В четвер, 21 квітня, російські пропагандистські ЗМІ показали кадри з нібито зустрічі президента РФ з очільником російського оборонного відомства.

На відео міністр доповідає про ситуацію в Маріуполі і "успіхи" російських загарбників в місті. Путін натомість оголошує про плани відмовитись від штурму маріупольського заводу "Азовсталь".

Короткі кадри з цієї зустрічі не могли не спантеличити. Дивних деталей - чимало. Це і неприродня поза президента, і цивільний одяг міністра, і незвично короткий стіл (останнім часом лідер країни-агресора надавав перевагу зустрічам за абсурдно довгими столами).

Дивною користувачам мережі видалася і поведінка обох учасників зустрічі. Дехто припускав, що міцно тримаючись за стіл Путін намагався приховати, що в нього дрижать руки. Шойгу тим часом ледь стримувався від того, щоб нервово притоптувати ногою. Все це вилилося в численні меми про стан обох.

Висловлювали й думку, що відео змонтоване і насправді наживо Путін та Шойгу не зустрічались. Зокрема, радник голова ОПУ Олексій Арестович зауважив:

"Путін вчепився рукою в стіл, у нього задерті штани, надто короткі, у нього видовжені скроні, ніби він не стригся давно. У якийсь момент миготять квадратики в районі голови, що викликає відчуття, що його цифровізували, як стюардес",

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко припустив, що насправді Путін сидить біля телевізора, а Шойгу – це примонтована людина на відео.

Іншим видавалося, що примонтували насправді голову Путіна.

У будь-якому разі користувачам соцмереж було до вподоби фантазувати про те, хто ще міг би взяти участь в цій зустрічі.

Цікаво, що на цьому тлі пригадали і стару цитату Путіна про небезпеку того, аби триматися за своє крісло зубами.

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