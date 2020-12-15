За словами Дубінського, наступного року приблизно 700 мільярдів гривень будуть йти на погашення різного роду боргів.

На Україну чекає дуже важкий рік з точки зору бюджету та економіки. Таку думку в ефірі телеканалу "112.Україна" озвучив народний депутат (фракція "Слуга народу") Олександр Дубінський.

"І навіть якщо це проект бюджет буде ухвалений, за великим рахунком він ні на що не вплине. Я впевнений, якщо нам вдасться домогтися виділення грошей на соціально-економічні програми, гроші так і залишаться виключно на папері. Тому що за півтора року при владі ми так і не знайшли точок зростання, які дозволили б цей бюджет наповнити", – вважає політик.

За словами Дубінського, наступного року приблизно 700 мільярдів гривень будуть йти на погашення різного роду боргів.

"Фактично кожна друга гривня, точніше, навіть більш ніж половина бюджету піде на борги. Для порівняння: у 2008 році співвідношення держборгу до бюджету становило 3%, а у 2021 - 64%. Тобто 64% нашого бюджету - це борги", - зазначив він.

На його думку, розглянутий документ легітимізує бюджетну катастрофу, тобто фіксує рівень залежності від боргів.Читайте такожРада розглядає держбюджет-2021 й особливий статус Донбасу (онлайн-трансляція)

"А це означає, що ми й надалі будемо ходити з простягнутою рукою і просити грошей. 300 мільйонів дав Світовий банк, 600 мільйонів Єврокомісія, мільярд — МВФ. Це ті гроші, за які ми продаємо свій суверенітет, тільки тому що у нас немає грошей в бюджеті", - говорить нардеп.

Що стосується роботи Кабміну, на думку депутата, при такому провалі всіх показників економіки зберігати такий Кабінет міністрів не можна.

"І ротації вже готуються, зараз намагаються призначити міністра освіти Сергія Шкарлета, який зараз виконує обов'язки, й міністра енергетики Юрія Вітренка, який раніше працював у "Нафтогазі".

Разом з тим, міністрів фінансово-економічного блоку поки чіпати не будуть, оскільки вони працюють не в інтересах України.

"Вони узгоджуються в іноземних посольствах Великої сімки й працюють тут, щоб забезпечити виплати тих 64% бюджету на користь кредиторів нашої держави", – вважає Дубінський.

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Автор: УНІАН