43,1% усіх опитаних (52,2% від тих, хто визначився) висловили підтримку Загіду Краснову.

У Дніпрі готуються до другого туру виборів міського голови, який відбудеться 22 листопада. За результатами соціологічного дослідження, проведеного Центром суспільного розвитку "Інтер-Акція", чинний мер Борис Філатов (від партії "Пропозиція") поступається лідеру партії "Громадська сила" Загіду Краснову напередодні повторного голосування.

Так, згідно з даними опитування, презентованими в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер, 12 листопада, відповідаючи на запитання "За кого з цих кандидатів ви проголосуєте у другому турі виборів міського голови?", 43,1% усіх опитаних (52,2% від тих, хто визначився) висловили підтримку Загіду Краснову, який очолює партію "Громадська сила". Чинний міський голова Борис Філатов має 39,4% прихильників (47,8% від тих, хто визначився). 17,5% респондентів ще не визначилися з вибором. Тому обидва політики можуть покращити свій результат, повідомляє ТСН.

У жителів міста також поцікавилися їхніми антипатіями, поставивши запитання "За кого з цих кандидатів ви точно НЕ проголосуєте?". Лідером антирейтингу виявився Борис Філатов з 65% голосів "нелюбові" дніпрян. У його візаві цей показник лише 15%. Отже, враховуючи високий антирейтинг чинного мера, Загід Краснов зберігає значні шанси на перемогу в другому турі.

Дослідження на замовлення Інституту публічної політики та консалтингу "Інполіт" проведено Центром суспільного розвитку "Інтер-Акція" 8-9 листопада. Загалом опитано 1500 респондентів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,6%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН