Через рішення КСУ в Україні розпочалася конституційна криза / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляє, що завтра на розгляд Верховної Ради буде винесено законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

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"Яке рішення прийняте щодо декларування, яке "зніс" Конституційний суд? Сьогодні на нараді голів фракцій зі спікером Разумковим було прийняте таке рішення - завтра на розгляд Верховної Ради нарешті буде винесений закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування та взагалі за його відсутність", - повідомив Гончаренко.

За його словами, саме цим сьогодні на своєму засіданні займатиметься Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

"Базою для нього стане законопроект, що напрацьований робочою групою парламенту, а не президентський законопроект", - додав депутат.

Конституційна криза в Україні

  • 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
  • Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
  • 25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням за прискореною процедурою надати висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення КС.

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Автор: Тетяна Поляковська