За словами депутата, базою для цього законопроекту стане той законопроект, який був напрацьований робочою групою парламенту, а не президентський.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляє, що завтра на розгляд Верховної Ради буде винесено законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

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"Яке рішення прийняте щодо декларування, яке "зніс" Конституційний суд? Сьогодні на нараді голів фракцій зі спікером Разумковим було прийняте таке рішення - завтра на розгляд Верховної Ради нарешті буде винесений закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування та взагалі за його відсутність", - повідомив Гончаренко.

За його словами, саме цим сьогодні на своєму засіданні займатиметься Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

"Базою для нього стане законопроект, що напрацьований робочою групою парламенту, а не президентський законопроект", - додав депутат.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням за прискореною процедурою надати висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення КС.

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Автор: Тетяна Поляковська