Норми закону будуть дійсні у період дії воєнного стану, а також упродовж трьох місяців після його припинення чи скасування.

Верховна Рада скасувала відповідальність за неподання фінансової звітності у період дії воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни" (№7378).

Законом передбачено звільнення юридичних осіб від відповідальності за несвоєчасне, не повне оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті юридичної особи разом з відповідними аудиторськими звітами у період дії воєнного стану, а також упродовж 3 місяців після його припинення чи скасування.

Крім того, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (№6244).

Законом, серед іншого, передбачено запровадження категорій груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств, а також звільнення від обов'язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності малих та середніх груп.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів працюватиме над ослабленням вимог і розширенням програми "5-7-9" для отримання кредиту.

18 березня Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Вас також можуть зацікавити новини: