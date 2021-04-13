Кулеба відзначив, що сьогоднішні на засіданні Комісії Україна-НАТО намагатимуться "уникнути помилок 2014-го року".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія більше не зможе нікого застати зненацька, якщо вона піде на будь-який "необдуманий крок" або знову почне застосовувати насильство - це їй дорого коштуватиме в усіх сенсах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Трансляція заходу велась на сайті НАТО.

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Кулеба відзначив, що сьогоднішні на засіданні Комісії Україна-НАТО "ми спробуємо уникнути помилок 2014-го року, коли Росія була готова діяти швидко і переслідувати свої військові цілі в Криму та на Донбасі, доки наші західні партнери міркували про свою реакцію на те, що відбувається на місцях".

"Росія більше нікого не зможе застати зненацька. Україна і друзі залишаються пильними - ми не будемо і не втрачаємо часу.І якщо Москва піде на будь-який необдуманий крок або почне застосовувати спіраль насильства, це буде дорого для неї коштувати в усіх сенсах”, - попередив міністр.

У Брюсселі сьогодні, 13 квітня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участі Кулеби.

Учасники засідання обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та у тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності України.

Комісія Україна-НАТО є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу та спрямовує заходи практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.

Стягування російських військ до кордонів з Україною

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Костянтин Гончаров