Зокрема, глава МЗС радить спочатку прийняти Україну до складу Євросоюзу, а вже потім спільно розділяти усі проблеми, в тому числі пов'язані з напливом мігрантів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив пораду у відповідь на пропозицію Німеччини розмістити в Україні біженців, які з Білорусі прямують у Польщу.

Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Він зазначив, що Україна координує дії з європейськими партнерами, і на офіційному рівні жодних пропозицій щодо можливості розміщення мігрантів з Білорусі на території України не лунало.

"Взагалі-от найкращий спосіб максимально залучити Україну до будь-якого, це взяти нас в Євросоюз. Коли ми будемо членами Євросоюзу, тоді ми будемо 100% координувати свої зусилля і спільно нести тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху з тією ж самою Німеччиною ", - заявив Кулеба.

Читайте такожУ Бундестазі хочуть, аби Україна приймала біженців, які з Білорусі прямують у Польщу

"Я закликаю цього німецького депутата, а також інших депутатів зосередитися над досягненням цілком зрозумілої і простої мети - членства України у Євросоюзі. І тоді будемо обмінюватися думками. А поки що порад нам ніяких давати не треба", - наголосив міністр.

Глава МЗС не сумнівається у тому, що Україна дійде до членства в Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пропонує СДПН розмістити у себе біженців, які з Білорусі прямують у Польщу.

Автор: Віталій Саєнко