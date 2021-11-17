Через це Україна посилює охорону кордону.

Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що на українсько-білоруському кордоні може відбутися ескалація і нарощення нелегальної міграції.

Про це він розповів під час розмови з Комісаром ЄС із внутрішніх справ Ільвою Йоханссон, повідомляють у Департаменті комунікації МВС України.

За словами Монастирського, Україна розглядає ситуацію на білорусько-польському кордоні як стратегію Кремля на послаблення Євросоюзу.

Він відзначив, що оцінка подій на кордоні з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі дає підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні. У зв’язку з цим Україна посилює охорону кордону.

Читайте такожСША готують нові санкції проти режиму Лукашенка через міграційну кризуТакож очільник МВС звернув увагу європейських партнерів на доцільність використання другої фази проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні".

Це допоможе облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону та покращити матеріально-технічну базу прикордонників.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посиленні охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада глава МВС Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охороняти 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Людмила Жерновська