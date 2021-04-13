У Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участі Кулеби.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив певну відмінність нової агресії Росії у порівнянні з її поведінкою з початку 2014 року.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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«У тому, що відбувається зараз, є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році - у заявах російських чиновників почали лунати погрози знищити Україну як державу», – сказав він.

Кулеба підкреслив, що західні країни підтримують позицію України і їхня реакція на рішення Кремля зовсім інша, ніж на початку війни на Донбасі.

Наразі міністр перебуває у Брюсселі, де має відбутися позачергове засідання комісії Україна-НАТО. Глава МЗС планує зустрітися з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Також відомо, що на засіданні буде Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Загострення конфлікту РФ з Україною: реакція світу

У Брюсселі 13 квітня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Учасники засідання обговорять загострення Росією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Брюссель у день проведення Комісії Україна - НАТО.

Комісія Україна-НАТО (КУН) є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу і спрямовує заходи практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.

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Автор: Яна Ставська