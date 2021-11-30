Окремо Лукашенко розкритикував зовнішню політику України щодо Білорусі.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що у нього є "план реагування на будь-яку спробу створити конфлікт на кордоні з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Читайте також"Зрозуміло, на чийому боці буде Білорусь": Лукашенко заявив, що РФ обов'язково повідомить його про напад на Україну"Почали маневри (війська НАТО - УНІАН) у Польщі, Латвії, Литві та в Україні. Що я повинен робити як головнокомандувач? Я не повинен йти на провокації, але повинен передбачити, що відбудеться, щоб не вийшло, як у 1941 році. Сталін усім: "не піддаватися на провокації, не піддаватися". Сигнали йшли з Кремля, а тут вже війна фактично починалась. Тому я вимушений мати плани та підрозділи білоруської армії, які будуть реагувати на будь-яку спробу тут створити конфлікт на кордоні Балтики, Польщі та України", - заявив Лукашенко.

Окремо він розкритикував зовнішню політику України щодо Білорусі й звинуватив українців у тому, що вони нібито першими почали "маневри та провокації на кордоні".

"На жаль, вони побігли попереду навіть військ НАТО, ну як завжди. Небо українці закрили раніше, ніж ЄС та американці для польотів білоруських літаків, точно так і тут", - висловився Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко заявив, що у випадку розміщення ядерної зброї НАТО у Польщі погодиться розмістити таку ж зброю РФ у Білорусі.

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Автор: Марта Гичко