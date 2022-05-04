Прем'єр-міністр Італії заявив, що ЄС повинен прагнути до "прагматичного федералізму" у багатьох сферах політики.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Євросоюзу необхідні реформи, і щоб рішення всередині організації приймалися більшістю, а не одноголосно. Про це він сказав в ході виступу в Європарламенті, повідомляє Financial Times.

На тлі суперечок, чи вводити нові санкції проти Росії, в які буде включено нафтове ембарго, прем'єр Італії закликав ЄС відмовитися від того, щоб більшість спільних рішень щодо зовнішньої політики і політики безпеки приймалися тільки одноголосно.

"Ми повинні подолати цей принцип одностайності, який веде до логіки схрещених вето, і перейти до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю. Європа, здатна приймати своєчасні рішення, - це Європа, яка викликає більше довіри для своїх громадян і світу", – сказав Драгі.

Він заявив, що ЄС повинен прагнути до "прагматичного федералізму" у багатьох сферах політики, включаючи оборону, зовнішню політику та економічні питання, враховуючи війну на сході Європи. Драгі додав, що якщо реформи вимагають від ЄС зміни своїх договорів, то Євросоюз повинен бути до цього готовий.

"Інститути, створені нашими попередниками за останні десятиліття, добре служили громадянам Європи, але вони не відповідають реаліям, з якими ми стикаємося сьогодні. Нам потрібен прагматичний федералізм: той, який охоплює всі сфери, порушені останніми подіями, — від економіки до енергетики і безпеки", – підкреслив Драгі.

Зараз ЄС готує пакет санкцій проти РФ, де буде пункт щодо ембарго на нафту. Три країни Євросоюзу (Угорщина, Австрія та Словаччина) відкликали своє право вето, повідомляє ZDF.

Вас також можуть зацікавити новини: