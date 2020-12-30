В українському зовнішньополітичному відомстві констатують, що далі заяв, які іранська сторона робить в ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що розмір компенсацій для родичів жертв катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", збитого іранськими військовими над Тегераном, треба спочатку визначити шляхом переговорів.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності", - наголосив речник.

За його словами, при визначенні розміру компенсацій також буде враховуватися міжнародна практика щодо подібних катастроф.

При цьому Ніколенко нагадав, що українська сторона досі очікує від Ірану проект технічного звіту про обставини збиття літака.

"Констатуємо, що далі заяв, які іранська сторона робить в ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається. Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей", - заявив речник.

Він зазначив, що Україна разом з іншими постраждалими країнами продовжить докладати максимальних зусиль для встановлення справедливості у цій справі та притягнення винних до відповідальності.

Що передувало

Сьогодні, 30 грудня, іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити родинам жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент у євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань з країнами, громадяни яких загинули внаслідок катастрофи, і в результаті переговорів сторони домовилися про компенсації сім'ям жертв.

Також стверджується, що Іран передав зацікавленим країнам проект технічного звіту за результатами розслідування причин катастрофи літака.

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Автор: Віталій Саєнко