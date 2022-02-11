Підсумки зустрічі підвели керівник ОП України Андрій Єрмак і заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

У п'ятницю, близько першої ночі за київським часом у Берліні завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", яка тривала майже 9 годин. За її підсумками провів брифінг керівник Офісу президента Андрій Єрмак та заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Про що говорили "нормандські радники - читайте далі у матеріалі.

"Нормандський формат" триватиме

Керівник ОП під час брифінгу заявив, що радники лідерів країн "нормандського формату" не змогли "дійти до спільного документу".

Було би дивно, щоб у другу зустріч у "нормандському форматі" після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулося, як відбулося, - сказав він

Також, за словами керівника ОП, радники лідерів країн "нормандського формату "висловили" повну прихильність" режиму припинення вогню на Донбасі.

Всі сьогодні висловили повну прихильність режиму припинення вогню, незалежно від будь-яких умов. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню дійсно є можливість продовжувати перемовини, - зазначив він

Також він зазначив, що під час сьогоднішніх перемовин сторони не обговорювали ймовірну зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату".

Ми не визначили ще де саме, але цей процес точно ще буде відбуватися. Ми точно будемо продовжувати говорити. Так, у нас сьогодні є розбіжності, є позиції, які треба узгоджувати, але найголовніше - є воля продовжувати та є воля домовлятися. Це головне. І ми будемо продовжувати це робити, - наголосив Єрмак

За його словами, всі сторони згодні з необхідністю зустрічі лідерів, однак назвати точні дати наразі не можуть.

На думку представника РФ Дмитра Козака, переговори не принесли результатів, а подолати розбіжності щодо інтерпретації мінських угод не вдалося.

На жаль, майже дев'ять годин переговорів закінчилися без якихось видимих, відчутних результатів, висловлених у документах, - зазначив Козак

Представник РФ також переконаний, що "нормандський формат" лишається єдиним механізмом для досягнення миру.

Я впевнений, що єдиний міжнародний ефективний механізм, який може сприяти врегулюванню конфлікту, це нормандський формат. Необхідно, щоб колеги сконцентрувалися та сформулювали конкретні ідеї, яким чином можна завершити цей конфлікт (війну на Донбасі, - УНІАН), - наголосив він

На його думку, прогрес у мінському переговорному процесі може бути досягнутий лише за єдиної позиції всіх учасників "нормандського формату".

Візит Шольца до України

За словами керівника ОП, Україна сподівається на те, що Німеччина продовжить "відігравати одну із ключових ролей щодо мирного процесу", зокрема, як одна з країн-учасниць "нормандського формату".

Тому ми сподіваємося, що зусилля, яких докладає Німеччина дійсно допоможуть Україні принести мир на нашу землю і повернути наші землі, - наголосив Єрмак

Єрмак також нагадав, що візит канцлера Німеччини до України та його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським заплановано на 14 лютого.

Я думаю, що це буде дуже змістовний і насичений візит. Перший візит канцлера до України, його перемовини з президентом Зеленським, - зазначив він

На думку Єрмака, після цього у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Перенесення перемовин до Туреччини

Єрмак зазначив, що Україна "з радістю прийняла" пропозицію Туреччини щодо перенесення перемовин у "мінському форматі", однак найголовнішим для країни є те, щоб ці перемовини "відбувалися та були результативними".

Місце - це важлива річ, але не на першому місці. Тому, я думаю, що сьогодні, коли це все ще відбувається у режимі відеоконференції, важливо, щоб був результат цих перемовин, - наголосив він

Війна в Україні

За словами Єрмака, Україна вірить у те, що її партнери виконають свої зобов’язання і "Україна отримає не тільки гарантії економічної, а й загальної безпеки".

Ми вважаємо, що треба говорити про гарантії безпеки України вже сьогодні. Не треба нічого чекати… Сьогодні без припинення війни в Україні не може бути європейської системи безпеки. І сьогодні ми теж про це дуже чітко і багато разів говорили, - зазначив він

Керівник ОП також додав, що важливою є й енергетична безпека, тому Україна розглядає "Північний потік-2" як її частину.

За словами представника РФ, "нормандські радники" не обговорювали питання безпеки на зустрічі у Берліні.

Ми ці питання безпеки сьогодні не обговорювали, - сказав він

Однак, на думку Козака, незрозуміло наскільки Україна готова вирішити конфлікт воєнним, а не політичним шляхом.

"Сьогодні на лінії зіткнення зосереджено значну кількість військ та озброєнь. Але наскільки Україна готова вирішити питання військовим, а не політичним шляхом, сказати дуже важко, - сказав він

Нагадаємо, перед зустріччю радників лідерів "Нормандської четвірки" в ОП розповіли про цілі України.

Так, однією з цілей української сторони на переговорах було розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Українська сторона також мала пропонувати ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни та порушити питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.