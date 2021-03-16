Віктор Медведчук подав позов про оскарження указу президента щодо застосування санкцій.

Голова політради "Опозиційної платформи – за життя" Віктор Медведчук оскаржує накладені на нього санкції у Верховному суді.

Як повідомляє прес-служба суду, до Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду надійшов позов про оскарження указу президента від 19 лютого № 64/2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій.

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Зазначається, що позивачем є Медведчук.

Позову присвоєно реєстраційний номер справи №9901/73/21.

Санкції проти Медведчука: що відомо

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Автор: Антоніна Доломанжи