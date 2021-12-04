За даними колишнього заступника генерального прокурора Віктора Трепака, підготовлений проект підозри наразі вивчають в Офісі президента.

Офіс генерального прокурора найближчим часом може оголосити про підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі щодо закупівель вугілля на окупованих територіях Донбасу.

Про це колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"За моєю інформацією, найближчим часом колишньому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлена нова підозра у справі, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованими росіянами територіями України у період його президенства і в якій "проходять" В.Медведчук та екс-міністр енергетики В.Демчишин", - написав він.

За даними Трепака, підготовлений Офісом генерального прокурора проект підозри наразі вивчають в Офісі президента.

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"Вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз, і як це вплине на електоральні настрої суспільства. Очевидно, що цей хід влади інформаційно переб’є болючі для неї теми суспільного обговорення", - написав він.

Крім цього, Трепак звернув увагу, що раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписання подібних політично резонансних підозр у багатьох випадках доручала одному зі своїх заступників, наділивши його на цей час статусом "виконувача обов’язків" генпрокурора, а сама терміново відбувала у відрядження чи відпустку.

"Наскільки відомо, Ірина Валентинівна якраз зібралася у десятиденне відрядження до США. Саме у цей час може і відбутися повідомлення про підозру п’ятому президентові – звичайно, якщо на Банковій вже прийнято про це політичне рішення. Цікаво, кому із заступників генпрокурора цього разу випаде "честь" виконати таку делікатно-відповідальну функцію", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій території Донбасу.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

12 листопада у цій справі слідчі СБУ та ДБР вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину (ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації).

Слідством встановлено, що міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра терористи отримали понад 200 млн грн.

Автор: Дмитро Шварц