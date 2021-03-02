Нардеп від ОПЗЖ стверджує, що мав з Порошенком ділові відносини за часів його президентства.

Нардеп від проросійської партії ОПЗЖ, кум президента РФ Віктор Медведчук стверджує, що колишній президент Петро Порошенко може отримати новий термін в разі дострокових виборів.

Про це Медведчук заявив в інтерв'ю BBC Україна.

Відповідаючи на питання, чи може Порошенко стати президентом України ще раз, нардеп від ОПЗЖ заявив: "Звичайно".

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"А ви що, напишете, що це жарт? Я вважаю, що якщо дострокові президентські вибори відбудуться протягом найближчих півроку-року, Порошенко стане президентом", - пояснив Медведчук, додаючи, що "він так думає".

При цьому він уточнив, що не голосуватиме за Порошенка, як не голосував за Зеленського.

Спілкування Медведчука та Порошенка

Медведчук також стверджує, що за часів президентства Порошенка мав "достатньо" зустрічей з ним. У тому числі - вдома у п'ятого президента.

"У нас не було дружніх відносин, у нас вони були ділові. А ці ділові відносини були пов'язані з тим, що я займався обміном", - заявив кум Путіна. І додав бізнесу в інтересах Порошенка він не мав.

Представник ОПЗЖ заперечив факт приховування зустрічей з Порошенком.

"А звідки ви взяли, що це таємниця? Я завжди заїжджав в Адміністрацію, зустрічався у нього. Кілька разів це були зустрічі вдома. Якщо я, припустимо, їду до Москви, мені треба розмовляти з приводу обміну полоненими, а це субота і неділя, куди я повинен був приїжджати? Я повинен був переговорити з ним, що тут такого? Можливо, це приховував Порошенко або це йому було невигідно, але я цього ніколи не приховував", - сказав депутат.

Зустрічі з Порошенком, за словами Медведчука, припинилися з "2018-го чи початку 2019-го року".

Що було раніше

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Медведчук займався питаннями обміну полоненими для того, щоб повернутися в Україні до влади. А сприяв в цьому йому екс-президент Петро Порошенко.

Раніше Медведчук та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції після відповідного рішення РНБО.

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Автор: УНІАН