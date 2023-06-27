Зараз триває процедура прийняття арештованого майна Марченко в управління АРМА.

Суд наклав арешт на земельні ділянки дружини лідера забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – Оксани Марченко. Їхня вартість становить понад 303 мільйони гривень.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, за клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м.

"Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата – лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зараз триває процедура прийняття арештованого майна Марченко в управління АРМА. Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України) здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області.

Арешт майна зрадників та росіян в Україні

12 червня стало відомо, що Державне бюро розслідувань передало на баланс ЗСУ арештовані машини родичів зрадника Віктора Медведчука та екс-народного депутата Тараса Козака. Їхня вартість становить понад 1 мільйон доларів. Йдеться про 12 вантажівок та два позашляховики.

Раніше в СБУ повідомили про арешт в Україні активів російського депутата на суму понад 180 мільйонів гривень. Вони належали заступнику голови Бєлгородської обласної думи РФ, власнику групи компаній "Агро-Білогір’я" Володимиру Зотову.

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