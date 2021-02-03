За словами Подоляка, діяльність проти України буде отримувати відповідь від влади.

Нардепу і одному з лідерів ОПЗЖ Віктору Медведчуку "варто подумати про своє майбутнє" після введення санкцій проти його колеги Тараса Козака.

Про це заявив радник глави офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

Він запевнив, що будь-яка діяльність проти України отримає законну відповідь з боку чинної влади. У тому числі і пов'язана з підтримкою окупаційних структур і фінансована з Росії.

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"Після 2014 року пан Медведчук думав, мабуть, що зможе обманювати всіх і завжди, використовуючи, в тому числі і фактично фіктивних власників своїх компаній. Але всіх і завжди обманювати не вдасться. Будь-яка діяльність, спрямована проти України і пов'язана з підтримкою окупаційних структур або контролем з боку держави - агресора, буде отримувати законну відповідь", - заявив Подоляк.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинений у цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що телеканали "NewsOne", "ZIK" і "112 Україна" фінансувалися з боку Росії, а їх блокування "не має нічого спільного з наступом на свободу слова".

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Автор: УНІАН