Згадок про заклики Ангели Меркель заява Кремля не містить.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель переговорила з главою Кремля Володимиром Путіним, зокрема щодо нагнітання Росією ситуації на Донбасі

Про це йдеться на сайті Бундестагу Німеччини.

Читайте такожКоли "Путін нападе". Україна як плацдарм геополітичних ігрищПредметом розмови, з-поміж іншого, було посилення російської присутності в районі сходу України. Канцлер закликала розформувати ці підкріплення для деескалації ситуації, йдеться у заяві прес-служби.

Під час розмови Меркель закликала Путіна зменшити кількість російських військ поблизу кордонів з Україною.

Також сторони обговорили низку інших зовнішньополітичних питань, зокрема Сирію, Лівію й Боснію та Герцеговину. Порушили питання справи засудженого критика Кремля Олексія Навального.

Деталей розмови Берлін не озвучив.

Водночас на сайті Кремля йдеться про те, що Путін поскаржився Німеччині на «провокаційні дії Києва», який начебто загострює обстановку на лінії зіткнення. Згадок про заклики Ангели Меркель повідомлення росіян не містить.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Яна Ставська