Меркель заговорила про своє ставлення до ситуації на тлі критики її політики щодо Росії з боку США і ряду інших держав, у тому числі за підтримку проекту "Північний потік - 2".

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель все ж висловилася на підтримку України.

Відповідну заяву екс-канцлер зробила на церемонії прощання з головою німецької конфедерації профспілок, повідомляє Reuters.

"Моя солідарність з Україною", - зазначила Меркель. Вона також зазначила, що підтримує дії уряду Німеччини щодо допомоги Україні та його спроби врегулювати ситуацію.

Як зазначає Reuters, Меркель заговорила про своє ставлення до ситуації на тлі критики її політики щодо Росії з боку США і ряду інших держав, у тому числі за підтримку проекту "Північний потік - 2".

При цьому екс-канцлер Німеччини відмовилася давати будь-які поради нинішньому уряду щодо подальших кроків відносно України.

Позиція Німеччини щодо постачання зброї ЗСУ

Раніше український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, глава федерального уряду, ймовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння. "Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби в сміливих рішеннях. Це підступна логіка, яка залишає людей у біді", - сказав Мельник.

У середині квітня німецьке видання Bild повідомило, що після рекомендації канцлера Олафа Шольца Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, спрямованого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєння в короткостроковій і середньостроковій перспективі. В результаті цього перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

21 травня 2022 року посол України осадив екс-радника Меркель, який виступає проти поставок важкої зброї.

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