У Мінспорті не бачать приводу для скандалу в інциденті між Ярославою Магучіх і Марією Ласіцкене в Токіо.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував обійми української легкоатлетки Ярослави Магучіх з суперницею з Росії Марією Ласіцкене на Олімпійських Іграх в Токіо, через що розгорівся скандал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві 12 серпня.

За словами міністра, спортсменка в пориві емоцій після перемоги просто віталася зі спортсменами.

"Їй 19 років... Коли вона перемогла (а бронзова медаль — це перемогла), я бачив. Я був уже в Києві, я дивився по телебаченню. Я бачив, як вона раділа, яка вона була щаслива... Всі спортсмени, коли перемагають, починають вітати один одного. І вона почала вітати всіх спортсменів, які були поруч. І там була поруч спортсменка з РФ. До того часу вона, напевно, не стримувала емоції", — сказав Гутцайт.

Раніше аналогічно свої дії пояснила і сама спортсменка, запевнивши, що обійми з росіянкою не варто розцінювати як її особисту політичну позицію.

Обійми Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене: подробиці скандалу

7 серпня 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади у Токіо зі стрибків у висоту.

Читайте також"Біосміття і колабораціонізм": Фаріон розкритикувала олімпійську медалістку Магучіх за фото з росіянкою (відео)Згодом в мережі з'явилися фото, на яких Українка позує з російською атлеткою Ласіцкене одразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка — прапор олімпійського комітету Росії. Українську спортсменку розкритикували за це фото.

Так, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, мають розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.

Водночас олімпійський чемпіон Жан Беленюк та каратист Станіслав Горуна виступили на підтримку Магучіх.

Автор: Леся Лещенко