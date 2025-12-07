Зазначається, що переговори були конструктивними та практичними.

Переговори між українською та американською делегаціями у США проходили в конструктивній та практичній атмосфері, сторони продовжують спільну роботу над основними проблемними питаннями. Про це повідомили "Суспільному" в Посольстві України у США.

Зазначається, що низка складних питань залишається відкритою, однак представники України та сполучених Штатів працюють над формуванням "реалістичних і прийнятних рішень".

У посольстві також наголосили, що основні виклики наразі стосуються питань територій та гарантій безпеки. При цьому українська сторона активно шукає оптимальні формати для їхнього вирішення.

Найближчим часом очікується повний звіт від секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова щодо перебігу перемовин.

Переговори зі США

Bloomberg писав, що після переговорів між США та Україною є перші "рамкові" результати, але прориву не сталося. Зазначається, що сторони домовилися про рамки майбутніх домовленостей і розглянули можливості стримування, необхідні для "міцного миру".

Axios писало, що президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з радниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони зокрема обговорили питання територій та повоєнних гарантій безпеки. При цьому, за даними джерел видання, переговорна команда президента США змогла домогтися від Києва і Москви поступок, необхідних для укладення мирної угоди.

