Зеленський про переговори: 157 воїнів повертаються додому, чекаємо нових обмінів

Сьогодні вдалося повернути на волю 157 українських військовослужбовців з полону РФ.

Президент України Володимир Зеленський дав команду українській переговорній команді, спробувати домовитися про проведення нових обмінів військовополоненими у зв’язку з успішним звільненням 157 українських військових з полону Росії сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Києві.

Зокрема, глава держави відповів на питання про результати сьогоднішніх тристоронніх переговорів за участі представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

Відео дня

Зеленський повідомив, що вже провів коротке спілкування з українською переговорною командою. У цей момент почав лунати сигнал повітряної тривоги.

"Раз звучить зараз тривога - це говорить про те, що про закінчення війни не домовились. Я думаю, що нам з вами це зрозуміло", - наголосив Зеленський.

Відбувся обмін військовополоненими

"Є сьогодні обмін. Я вітаю всі сім'ї, які зустрінуть своїх близьких і рідних вдома найближчим часом. Це дуже добре. 157 воїнів України повернуться додому. Цей напрямок я попросив ще раз підняти. І тому, я думаю, що групи зараз знову зустрінуться і проговорять це питання. Тому що, вони зараз проговорили цей обмін, він відбувся. Треба ще підняти питання наступних обмінів. Тому, щодо наступних обмінів, поки що немає feedback (відповіді - УНІАН). Зараз вони про це проговорять", - наголосив Зеленський.

Домовлено провести ще одну тристоронню зустріч України, США та РФ

Зокрема, сьогодні в Абу-Дабі сторони дійшли згоди, що відбудеться ще один раунд переговорів.

"Вона буде. Домовились, що буде наступна зустріч найближчим часом", - додав президент.

Деталі сьогоднішніх переговорів

"Щодо характеру розмови і про що говорили? Говорили про все. Вважаю, що інформація дуже сенситивна, хочуть приїхати і мені доповісти детально. Тоді я буду вже з вами комунікувати, розуміючи де ми знаходимось", - сказав Зеленський.

За його словами, процес триває, але хочеться більш швидких результатів:

"Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни".

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що це перший у цьому році обмін. Він зазначив, що з повернених з російського полону 157 українців – військових і цивільних, зокрема, 139 перебували в неволі ще з 2022 року.

"Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.". – наголосив він.

Він висловив вдячність партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів за важливе посередництво і сприяння.

Обмін полоненими - головні новини

Як повідомлв УНІАН, раніше учасники переговорів в ОАЕ від Сполучених Штатів, України та Росії досягли згоди про обмін 314 військовополоненими за формулою "157 на 157".

У грудні Зеленський заявив, що докладаються зусилля з метою відновлення обміну полоненими, щоб повернути додому українських військових і цивільних, які утримуються Росією.

У листопаді Україна та РФ відновили перемовини щодо обмінів.

Вас також можуть зацікавити новини: