Він зазначає, що зрозуміло і так, що Росія поки не демонструє бажання закінчувати війну.

Президент України Володимир Зеленський в будь-який момент готовий бути на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом для обговорення найбільш чутливих питань "мирного плану". Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Telegram.

"Найбільш чутливі питання - території, чисельність війська, альянсні можливості - вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну", - пояснив він.

За його словами, для України важливо розділяти офіційні документи і все, що відбувається навколо них. Він нагадав, що є позиція адміністрації США щодо мирного плану, який Україна обговорює на кількох майданчиках з американцями та європейцями. Подоляк зазначив:

"Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії. Це складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота".

При цьому додав, що окремо є історія з неформальними контактами, записами розмов, витоками.

"Очевидно, що ці сюжети впливатимуть насамперед на внутрішню політику, внутрішні дискусії в різних країнах, зокрема у США. Україна до організації цих публікацій, зрозуміло, не має жодного стосунку. Ми діємо прямо: в межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою й абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями", - написав Подоляк, ймовірно, маючи на увазі скандал в США з витоком інформації про розмову між спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та радником російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. При цьому Подоляк ніде не згадує прізвище Віткоффа.

"Злив" спілкування Віткоффа і Ушакова

Як повідомляв УНІАН, видання Bloomberg оприлюднило телефонну розмову між радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом, яка відбулася в жовтні. Видання зазначало, що Віткофф давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу. З цієї розмови стає зрозуміло, що Віткофф на стороні Росії і радить як їй краще відстоювати свої позиції в розмові з Трампом.

Видання The Wall Street Journal написало, що деякі республіканські законодавці закликали адміністрацію президента США змінити курс, реагуючи на витік інформації про розмову між Віткоффом та Ушаковим.

Конгресмен Дон Бейкон (республіканець, Небраска), який критикував адміністрацію Трампа за ведення переговорів, заявив, що звіт показує, що Віткоффа потрібно усунути. За його словами, спецпосланець Трампа "поводиться так, ніби він на зарплаті у Росії".

