Республіканці засудили ставлення спецпосланця Трампа до РФ.

Деякі республіканські законодавці закликали адміністрацію президента США змінити курс, реагуючи на витік інформації про розмову між спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та радником російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Про це пише The Wall Street Journal.

"Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні вистави і таємні зустрічі повинні припинитися. Дозвольте державному секретареві Марко Рубіо виконувати свою роботу справедливо і об'єктивно", - зауважив представник Брайан Фіцпатрік (республіканець, Пенсільванія) в X.

Водночас конгресмен Дон Бейкон (республіканець, Небраска), який критикував адміністрацію Трампа за ведення переговорів, заявив, що звіт показує, що Віткоффа потрібно усунути. За його словами, спецпосланець Трампа "поводиться так, ніби він на зарплаті у Росії".

"Весь цей інцидент став фіаско і плямою на репутації нашої країни. Його потрібно звільнити", - закликав Бейкон.

Розмова між Віткоффом і Ушаковим - останні новини

Раніше радник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков висловився про витік розмови з Віткоффом. Він вважає, що хтось "зливає" зміст подібних розмов.

"Я з Віткоффом досить часто розмовляю, але суть розмов - вони мають закритий характер - я не коментую. Та ніхто не повинен коментувати... Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми", - зауважив Ушаков.

Водночас The Telegraph писав, що витік розмови показав близькість Віткоффа до Москви і його підігрування Кремлю. Зокрема під час розмови спецпосланець Трампа наголошував, що вірив, що Росія завжди хотіла миру.

"Чи говорив він це виключно заради Ушакова - дипломатичні лестощі? Чи він дійсно вважає, що країна, яка почала незаконне вторгнення в Україну, "завжди хотіла миру"? Можливо, найбільш тривожним моментом є його репліка про те, що Путіну варто було б поговорити з Трампом перед майбутньою зустріччю в Білому домі з Володимиром Зеленським, президентом України", - підкреслили у The Telegraph.

