Видання вважає, що хоча спочатку Зеленський закликав до припинення політичних чварів, насправді виголосив "публічну догану" Залужному.

Останнім часом напруженість між політичним і військовим керівництвом України, яка "зазвичай тримається в таємниці, вилилася в публічне поле".

На це звернуло увагу британське видання Telegraph. Видання вказало на кілька емоційних висловлювань, які останнім часом зробив президент Володимир Зеленський. Зокрема глава держави заявив, що не вважає, що ситуація на фронті є "патовою". А у зверненні 6 листопада він звернувся до українців словами: "Зберіться разом і не відпочивайте; не потопайте у внутрішній боротьбі чи інших проблемах".

Видання вважає, що хоча спочатку Зеленський закликав до припинення політичних чварів, насправді виголосив "публічну догану" Залужному за те, що той в колонці для Economist написав, що війна стає "позиційною".

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Видання заявило, що публічним "ляпасом" стало звільнення Офісом президента керівника ССО генерал-майора Віктора Хоренка без узгодження з Генштабом ЗСУ.

Журналісти видання припустили, що українська влада остерігається публічних розмов про глухий кут у війні, тому що це "може призвести до того, що західні союзники посилять тиск щодо переговорів з РФ".

Британське видання вказує на те, що ще й додався арабо-ізраїльський конфлікт, що відвертає увагу західних союзників від України.

Війна в Україні: новини

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні стала жертвою російських пранкерів. Як пише Telegraph, в опублікованому в мережі аудіозаписі розмови Мелоні заявила російським пранкерам, що європейські лідери хочуть "виходу" з війни в Україні.

Сьогодні Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Україна пройшла вже майже половину листопада і має бути готова до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. "Росія готується до зими", - підкреслив президент.

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