Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розкрив деталі блокування платформою YouTube двох кремлівських пропагандистських німецькомовних каналів Russia Today.
Про це він розповів у Telegram.
За його словами, блокування відеохостингом RT може бути пов’язано з імовірним втручанням Росії у вибори в Німеччині.
"Кажуть, на три речі можна дивитися безкінечно. На вогонь, на воду і на те, як Youtube блокує кремлівські канали. На мою думку, це блокування не випадково сталося після виборів в Німеччині. Керівниця RT не каже, чому саме Youtube заблокував кремлівські рупори, хоча причину напевне знає. Можливо йдеться про чергове втручання Кремля в закордонний виборчий процес", – висловився Ткаченко.
Читайте такожУ США відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і НАТОМіністр нагадав, що сама Росія практикує обмеження діяльності міжнародної преси завдяки статусу про "іноагентів".
"Керівниця Russia Today заявляє, що Youtube-канал RT DE на 4-му місці по впливовості серед німецькомовних ЗМІ, але забуває нагадати, що на розкрутку переглядів та збільшення аудиторії кількох каналів, включаючи RT, Кремль виділяє сотні мільярдів рублів", – зауважив глава МКІП.
У зв’язку з цим Ткаченко пригадав історію з закриттям телеканалів з "пулу Медведчука".
"Радий тому, що інформаційне поле Німеччини стане чистішим без бруду та брехні, що нав’язується кремлівською пропагандою. Український досвід заборони трійки каналів Медведчука, а також блокування пропагандистських соцмереж показує, що це – фактично єдиний спосіб боротьби з інформаційними атаками Кремля, на який він не може впливати", – додав Ткаченко.
Водночас в уряді Німеччині зазначили, що блокування RT на території країни відбулося за рішенням самої платформи.
Що передувало
Напередодні YouTube видалив два канали німецької редакції RT без можливості відновлення через порушення принципів спільноти.
Тоді в МЗС РФ заявили, що проекти "зазнали акту безпрецедентної інформаційної агресії" з боку YouTube.
У відповідь голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін звинуватив YouTube у "подвійних стандартах" і заявив, що питання видалення з відеохостингу кремлівських пропагандистських телеканалів треба розглядати в ООН.