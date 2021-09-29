Ткаченко пригадав історію з закриттям телеканалів з "пулу Медведчука".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розкрив деталі блокування платформою YouTube двох кремлівських пропагандистських німецькомовних каналів Russia Today.

Про це він розповів у Telegram.

За його словами, блокування відеохостингом RT може бути пов’язано з імовірним втручанням Росії у вибори в Німеччині.

"Кажуть, на три речі можна дивитися безкінечно. На вогонь, на воду і на те, як Youtube блокує кремлівські канали. На мою думку, це блокування не випадково сталося після виборів в Німеччині. Керівниця RT не каже, чому саме Youtube заблокував кремлівські рупори, хоча причину напевне знає. Можливо йдеться про чергове втручання Кремля в закордонний виборчий процес", – висловився Ткаченко.

Читайте такожУ США відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і НАТОМіністр нагадав, що сама Росія практикує обмеження діяльності міжнародної преси завдяки статусу про "іноагентів".

"Керівниця Russia Today заявляє, що Youtube-канал RT DE на 4-му місці по впливовості серед німецькомовних ЗМІ, але забуває нагадати, що на розкрутку переглядів та збільшення аудиторії кількох каналів, включаючи RT, Кремль виділяє сотні мільярдів рублів", – зауважив глава МКІП.

У зв’язку з цим Ткаченко пригадав історію з закриттям телеканалів з "пулу Медведчука".

"Радий тому, що інформаційне поле Німеччини стане чистішим без бруду та брехні, що нав’язується кремлівською пропагандою. Український досвід заборони трійки каналів Медведчука, а також блокування пропагандистських соцмереж показує, що це – фактично єдиний спосіб боротьби з інформаційними атаками Кремля, на який він не може впливати", – додав Ткаченко.

Водночас в уряді Німеччині зазначили, що блокування RT на території країни відбулося за рішенням самої платформи.

Що передувало

Напередодні ​​YouTube видалив два канали німецької редакції RT без можливості відновлення через порушення принципів спільноти.

Тоді в МЗС РФ заявили, що проекти "зазнали акту безпрецедентної інформаційної агресії" з боку YouTube.

У відповідь голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін звинуватив YouTube у "подвійних стандартах" і заявив, що питання видалення з відеохостингу кремлівських пропагандистських телеканалів треба розглядати в ООН.

Автор: Яна Ставська