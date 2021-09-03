Там також нагадали, що Мураєв - один з тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 р., після яких репресії щодо учасників акцій протесту посилилися.

В Національному музеї Революції Гідності сподіваються, що банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва на Майдані провисить недовго.

Про це йдеться у дописі музею на його сторінці у Facebook.

"З великого банера на Майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні поглядає екс-регіонал, який голосував за "диктаторські закони" 16 січня, називає Революцію Гідності державним переворотом і хвалився тим, що допоміг втекти від кримінальної відповідальності Азарову.

Мільйони українців відстояли Майдан, тож це таки не їхня (ідейних прибічників, таких як Мураєв), але наша – українська – земля", - наголошується у повідомленні музею.

Читайте такожМендель неоднозначно оцінила роботу нового речника ЗеленськогоВ музеї Революції Гідності також закликають владу Києва відреагувати на цю ситуацію.

"Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація - КМДА, Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама", Федерація профспілок України, сподіваємося, що така зневага до мільйонів українців, які відстояли Майдан, провисить недовго", - сказано у дописі.

Що трапилось

Сьогодні зранку на Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві помістили велетенський банер із зображенням проросійського політика та екс-депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва.

Також на банері міститься реклама його телеканалу і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.

Будинок профспілок взимку 2013-2014 року був головною будівлею, де мешкали учасники Революції Гідності, там працював прес-центр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців та "тітушок".

19 лютого 2014 року Будинок профспілок штурмував спецпідрозділ СБУ "Альфа", внаслідок чого там почалася пожежа і значна частина будівлі вигоріла. До сьогодні триває суд над колишнім начальником СБУ у Києві та Київській області Олександром Щеголєвим, якого обвинувачують і організації та здійснені силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції.

Автор: Дмитро Хилюк