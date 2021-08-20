За його словами, дане питання має вирішуватися в суді.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що питання про скасування ліцензії каналу "НАШ" екс-нардепа Євгенія Мураєва має вирішуватися в суді.

Про це він сказав у коментарі журналістам.

Зокрема, Разумков зазначив:

"У нас повинен визначати суд. Я дуже сподіваюся, що суд буде об'єктивний".

При цьому він висловив свою позицію, що за висловлювання мають відповідати ті, хто їх каже. "Якщо б я відповідав за все, що говорять іноді наші колеги з трибуни у Верховній Раді України, то мене вже також можна було б позбавити ліцензії".

За словами голови ВР, якщо би йшлося про позбавлення ліцензії каналу за висловлювання журналістів, то "мені б це було більше зрозуміло". Щодо гостей каналу, то "в нас персональна відповідальність".

Читайте такожНацрада хоче поспілкуватися з журналісткою "рупору Медведчука", яка їздила до Лукашенка

Разумков зазначив, що він достатньо часто буває на ефірах, в тому числі телеканалу "Наш", і "прямий ефір вимкнути не можна, але навіть якщо це зробити, то інформація вже прозвучала. Тому я думаю, що суд повинен бути неупередженим і об’єктивним в розгляді цього питання".

На репліку журналістки, чи ця історія є свідченням відсутності в Україні свободи слова, Разумков наголосив, що в Україні є свобода слова.

"В нас є свобода слова, і це одне з великих досягнень українського суспільства і українського народу, яке декілька разів виборювалося і захищалося . І чим ми дуже сильно відрізняємось від того, що можемо спостерігати сьогодні на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу", - сказав він. За його словами, наше завдання - зберегти цю свободу слова, щоб вона залишалася одним з базових цінностей.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через ефір з Петром Симоненком і його висловлювання в ньому. У Нацраді вважають, що 4 травня з повтором 5 травня в передачі "Марафон" були висловлювання Симоненка, "які мають ознаки прихованого заклику до розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті, заснованої на нетерпимості до представників православної церкви України, її представників і віруючих". Тому Нацрада прийняла рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Автор: Надя Пришляк