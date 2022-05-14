Раніше у РФ заявляли, що не перешкоджатимуть інтеграції країни в ЄС.

Заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко погрожує Євросоюзу "крахом".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Грушко заявив, що якщо ЄС реально схвалить процедуру початку оформлення України в Євросоюз, це означатиме кінець Євросоюзу.

Також заступник голови російського МЗС поділився роздумами про те, що роль Європи в міжнародній торгівлі падає, а центри економічного і політичного впливу зміщуються на схід.

Днем раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Росії є "серйозні сумніви з приводу нешкідливості вступу України в ЄС".

Він також заявив, що ЄС "перетворився на агресивного, войовничого гравця, який вже заявляє про свої амбіції далеко за межами Європейського континенту".

Нагадаємо, раніше голова російської делегації в переговорах з Україною Володимир Мединський стверджував, що РФ не перешкоджатиме інтеграції країни в ЄС.

Вступ України до ЄС: що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн повідомив, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом декількох місяців.

8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляйєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

15 квітня стало відомо про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника, 9 травня Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Зеленський сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

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