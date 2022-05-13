Водночас глава російської делегації Мединський стверджував, що РФ не буде перешкоджати інтеграції країни в ЄС.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Євросоюз націлений перехопити функції забезпечення безпеки своїх членів за прикладом НАТО.

Так Лавров прокоментував прагнення України стати повноправним членом ЄС.

Напередодні заступник голови РФ при ООН Дмитро Полянський заявляв, що тепер Росія перешкоджатиме євроінтеграції України.

"Українська влада готова до нейтрального статусу на умовах отримання гарантій за межами НАТО та інших військових блоків, але при цьому вони намагаються всіляко акцентувати своє прагнення стати членами ЄС. Але невинність такого бажання Києва викликає серйозні сумніви. Це насправді так, враховуючи, що ЄС з конструктивної економічної платформи перетворився на агресивного войовничого гравця, який вже заявляє про амбіції далеко за межами Європейського континенту", - висловився Лавров.

Як приклад міністр навів промову глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на саміті ЄС-Японія в Токіо.

"Урсула фон дер Ляєн в агресивному класичному стилі заявила про те, що ЄС зобов'язаний відігравати активну роль у забезпеченні безпеки саме Тихоокеанського регіону. Тобто, вони спрямовуються рівно по тих слідах, які вже прокладає НАТО - тим самим підтверджуючи тенденцію, що вони з тим альянсом зливаються і будуть, по суті, виконувати функцію його придатка", - вважає глава МЗС РФ.

Росія вторглася в Україну 24 лютого під приводом запобігти вступу країни в НАТО, оскільки цей союз загрожує безпеці межуючих з Україною російських територій.

Щоб уникнути широкомасштабної війни в Європі, деякі європейські лідери навіть умовляли українське керівництво відмовитися від перспектив в ЄС і НАТО.

Водночас глава російської делегації в переговорах з Україною Володимир Мединський стверджував, що РФ не перешкоджатиме інтеграції країни в ЄС.

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