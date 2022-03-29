Уряд Угорщини виступає проти транспортування зброї до України через угорську територію та виступає проти нафтових і газових санкцій стосовно РФ.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Угорщина спекулює на горі українців у час російської війни проти України.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Категорично відкидаємо спроби Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів", - наголосив Ніколенко.

Дипломат зазначив, що Україна не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи Угорщини. "Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія", - зазначив Ніколенко.

"Закликаємо керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині", - наголосив речник.

"Відмова прем’єр-міністра Віктора Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи", - підкреслив Ніколенко.

В МЗС розраховують, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України.

"Росія не має отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляє видання The Budapest Times, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що якщо опозиція ("ліві") виграє парламентські вибори, то одразу ж схвалить санкції проти газу і нафти РФ і дозволить транспортування зброї до України. Сійярто зазначив, що така домовленість є між угорською опозицією і президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас, на думку глави МЗС Угорщини, якщо ця домовленість буде реалізована, то Угорщина одразу ж постраждає і отримає серйозні наслідки.

За його словами, початок транспортування зброї до України одразу зробить Угорщину причетною до війни, оскільки поставки стануть "воєнною мішенню", а схвалення санкцій проти російського газу і нафти також створить проблеми для економіки Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це нібито може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти введення миротворців в Україну через ризики початку сухопутної війни.

25 березня Сіярто повідомив, що уряд Угорщини відмовився від постачання зброї для України через свою територію і відмови від російських нафти та газу. Рішення прийняв нібито заради безпеки угорського народу.

27 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запровадження санкції проти російських нафти й газу зупинить угорську економіку. "Якщо не буде нафти й газу, угорська економіка зупиниться: заводи закриються, буде масове безробіття. Те, що просять українці, - це повністю зупинити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", - сказав Обран.

У відповідь на це президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому важко зрозуміти ставлення Віктора Орбана до війни в Україні, де гинуть тисячі людей. За словами Дуди, Орбан "перебуває у складній ситуації", тому що довів угорську державу до того, що вона практично повністю залежить від Росії.

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