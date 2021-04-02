Результати голосування мають встановити не пізніше 12 квітня.

На двох дільницях виборчого округу №87 в Івано-Франківській області, де перемагав кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко, вибори визнали недійсними. Мова йде про дільниці №261030 та №261027.

Читайте такожСпроба зриву виборів на Прикарпатті: Тищенко вимагав стати перед ним на колінаПро це повідомляють спостерігачі руху «Чесно» у Facebook.

«На перерахунку було 20 дільниць. За ніч планували перерахувати всі 20, вдалося перерахувати лише 5», – говориться у повідомленні.

На дільниці №261030 перемагав Олександр Шевченко. У нього було 377 голосів, а у його опонента від «Слуги народу» Василя Вірастюка – 141.

Зазначається, що причина визнання виборів на цій дільниці недійсними – проблема із заявами та голосуванням на дому.

«Крім того, пропала частина бюлетенів, а саме 100 бюлетенів за Шевченка. Нагадаємо, що відрив між Шевченком і Вірастюком йде на кілька сотень голосів», – зазначили спостерігачі.

«Під час визнання виборів на одній з дільниць недійсними, були члени ОВК, які голосували проти. Але більшість була «за». Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці», – додали спостерігачі.

Потім члени комісії почали рахувати голоси на інших дільницях, і на одній з них вибори також визнали недійсними. Причина – відсутність печаток на контрольних талонах, які кидають в урну. Тут Шевченко та Кошулинський від ВО «Свобода» набрали по 172 голоси, а Вірастюк – 73.

Вибори в окрузі №87 Івано-Франківської області

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) відбулися проміжні вибори народних депутатів України.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 12 квітня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

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Автор: Катерина Шварц