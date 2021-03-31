Одну з членів ОВК довели до сліз, за нею наглядають медики.

Депутати від "Слуги народу", що прибули до ОВК №87 в Івано-Франківській області (місто Надвірна), влаштували "допит" членам комісії. На окрузі не можуть встановити переможця проміжних виборів до Верховної Ради.

Читайте такожВерховна Рада припинила повноваження двох народних депутатів

Про це повідомляє місцевий сайт galka.if.ua. Нардепи, з їх слів, хочуть “з’ясувати, чому робота комісії заблокована четверту добу”. Втім, пояснення членів ОВК закінчувалися криками й перебиваннями.

Зазначається, що в ОВК бракує представників партій ЄС, "Голос", "Слуга народу" і "Свободи". Одну з членів ОВК довели до сліз, вона під наглядом медиків.

Після безрезультатного візиту депутатів, Тищенко пообіцяв "прозорі, чесні й демократичні перегони”, а тоді пішов на вулицю, де тим часом відбувалось масштабне протистояння представників кандидатів -- Василя Вірастюка й Олександра Шевченка.

“Ми приїхали до народу, як народні депутати. Ми відбудовуємо разом з вами державу. Ми відбудовуємо дороги, ми приймаємо такі закони, які дадуть можливість відчувати себе у своїй країні щасливими”, – заявив Тищенко.

Однак виступ нардепа супроводжувався криками “Ганьба!” і “Брехун”.

Також Тищенко запропонував присутнім “гору” бутербродів.

Довибори на Прикарпатті: що відбувається

Нагадаємо, за перемогу в окрузі змагаються представник партії "Слуга народу", стронгмен Василь Вірастюк, "свободівець" Руслан Кошулинський і висуванець парті "За майбутнє" Олександр Шевченко. І переможець досі невідомий.

Окружна виборча комісія припинила роботу і не може поновити її. Хоча вже були призначені новий голова і члени комісій замість тих, хто просто не вийшов після перерви на роботу.

Сьогодні до ОВК прибули два десятки депутатів від партії «Слуга народу».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров