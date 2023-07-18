Інцидент стався у березні у наметі на військовому полігоні.

Костопільський районний суд Рівненської області засудив до 2,5 років ув’язнення військового, який у березні з необережності застрелив товариша по службі. Про це йдеться в ухвалі суду.

За даними слідства, подія сталася через необережне поводження зі зброєю.

Зокрема, 22 березня під час відпочинку в наметі, розташованому на одному з військових полігонів, обвинувачений випадково вистрелив з автомата у товариша по службі, який сидів на ліжку навпроти.

Відео дня

Потерпілий отримав поранення кисті руки та живота, внаслідок чого помер на місці.

На суді обвинувачений визнав себе винними у скоєному.

"Обвинувачений повідомив, що у нього на руках був закріплений за ним автомат. Знявши запобіжник, він натиснув на курок і пролунав постріл, після чого одразу від`єднав магазин і відкинув автомат. Військовий помітив, як потерпілий схопився за бік, оскільки куля влучила в нього, і ліг на спину. Після пострілу прокинулися хлопці, побігли одразу за медиком, а обвинуваченого вивели з намету", - йдеться у документі.

За даними слідства, в момент вчинення злочину військовий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Однак на суді заявив, що алкогольні напої вживав напередодні. За його словами, постріл був ненавмисний. Він також зауважив, що з потерпілим був у дружніх відносинах, конфлікту між ними не було. В судовому засіданні попросив вибачення у батька загиблого.

Суд визнав військовослужбовця винним у необережному поводженні зі зброєю, що призвело до загибелі людини, та призначив йому два роки та шість місяців ув'язнення.

Строк відбуття покарання рахуватиметься, починаючи з 22 березня.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.

Загибель військових через детонацію вибухівки на Рівненщині

12 липня стало відомо, що на Рівненщині внаслідок детонації вибухового пристрою загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення.

Правоохоронці розпочали розслідування через порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: