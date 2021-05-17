Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначає, що сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" буде розглянуто питання щодо відставки трьох міністрів.
Читайте такожРада відправила у відставку очільника МОЗ СтепановаЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
"Ми зараз збираємо підписи щодо позачергового засідання пленарного, яке ми будемо просити призначити на завтра після звичайного засідання", - нагадав депутат і додав, що ймовірно, це засідання буде призначене на 16:00.
На цьому засіданні, зазначив Корнієнко, має бути розглянуто заяви про відставку за власним бажання від міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія, а також подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
"Сьогодні буде фракція. Фракція буде відбуватися з 18:15 до ... 20:00-21:00. І там ці питання будуть розглядатися", - сказав Корнієнко.
Він додав, що на фракції розглянуть і питання щодо законопроектів, якщо у депутатів на це залишаться "час і сили".
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