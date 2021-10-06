Інцидент, який стався в фінустанові, може сприйматися лише негативно, зазначили в Офісі президента.

В Офісі президента України Володимира Зеленського засудили поведінку представників "Укрексімбанку" у зв'язку з інцидентом з журналістами.

Інцидент з журналістами прокоментував радник керівника Офісу очільника держави Михайло Подоляк, повідомила прес-служба ОП.

За його словами, позиція Офісу президента щодо ситуації в "Укрексімбанку" чітка, конкретна та повністю співвідноситься із суспільним осудом дій керівництва державного банку.

В ОП повідомили, що ініціюють відсторонення голови правління банку від займаної посади.

"Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", – сказав він.

Читайте також"Вируби, його, будь ласка": з'явилося відео нападу на журналістів у кабінеті голови УкрексімбанкуВ Офісі глави держави зазначають, що станом на цей час Національна поліція та Наглядова рада "Укрексімбанку" зробили відповідні заяви. Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради та згідно з процедурами в банку може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

"Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, окрім того, їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства стосовно знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше прес-служба Офісу генерального прокурора повідомила, що за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми" видання "Радіо Свобода" (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу).

Автор: Інна Андаліцька