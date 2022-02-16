Президент наголосив, що за 8 років війни Україна та її Збройні сили стали у стільки ж разів міцнішими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну не лякають жодні прогнози та жодні вороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час своєї промови перед військовослужбовцями та правоохоронцями в Маріуполі.

Він наголосив, що захисники та захисниці, які боронять українські кордони та мир на українській землі, є справжніми героями, а дипломати та керівники міжнародних організацій, які не покинули України, справжніми друзями нашої держави.

"Шановні воїни, що зараз дивляться на нас із неба, бо віддали за рідну землю свої життя, ви - справжні легенди. Шановні медики, волонтери, капелани, які лікують, допомагають та моляться за наших воїнів. Шановні журналісти, які зберегли своє обличчя та не сіяли паніку. Шановні громадяни України, які зберегли холодну голову та спокій. Шановні політики, які заради національної безпеки змогли стати державними діячами, а не втікачами. Я вітаю всіх вас із Днем єднання", - зазначив президент.

Зеленський подякував усім, хто захищає Україну та залишається вірним їй, і наголосив, що з такими людьми "нічого не страшно" і з такими людьми країна готова долати будь-які загрози, а також політичний та воєнний тиск.

"Ми не відступимося і не поступимося. Нас єднає ваша сила та воля, непохитність та незламність, мужність та мудрість. Нас єднають всі ці 8 років... Нас не лякають жодні прогнози, жодні люди, жодні вороги, нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17 лютого, і в березні, і квітні, і вересні, і грудні", - наголосив він.

Глава держави підкреслив, що день та місяць у цьому контексті є неважливими.

"Важливий рік - це 2022 рік, а не 2014 рік... Це важлива різниця. Війна іде 8 років і ми стали у стільки ж разів міцнішими... Ми маємо міцні Збройні сили України, прекрасні дипломатичні, волонтерські сили і сили нацспротиву усієї України, сили захищати свою землю та сили не піддаватися на будь-які провокації, сили здолати шлях до знову мирної та знову єдиної України", - сказав Зеленський.

Він додав, що українці прокладають цей шлях разом.

"Ми спокійні, адже ми разом. Ми сильні, адже ми разом. Ми - українці і тому ми разом. Я щасливий, і це велика честь, бути президентом таких людей, такої держави та у такий день", - підсумував президент.

Загроза наступу Росії

Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

Коментуючи методи ведення росіянами війни, прес-секретар Білого дому Джейн Псакі у січні перерахувала можливі провокації з боку РФ під час загострення на кордоні: зокрема, інформаційні атаки і спецоперації проти своїх же сил на Донбасі.

15 лютого МО РФ заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча у НАТО ознак цього не бачать.

За даними аналітиків CIT, Росія навпаки нарощує наступальні позиції довкола України.

Естонська розвідка підтверджує, що загроза нападу залишається щонайменше до кінця лютого.

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