Коментуючи вчорашнє рішення Кабміну про зниження тарифу на газ, у «Нашому краю» зазначили, що потрібно знижувати й інші тарифи.

Представники партії «Наш край» звернулись до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати рішення НКРЕКП про підвищення тарифів. Про це повідомляє прес-служба партії.

«Сьогодні «Наш край» звертається до суду з вимогою скасувати рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на тепло низки ТЕЦ. У забезпечення позову ми просимо заборонити підвищувати тариф. Влада тисне на українців, а ми тиснемо на неї – через суд. Влада має розуміти силу закону, а розуміє лише закон сили», – заявив народний депутат Андрій Деркач.

У партії «Наш край» нагадали, що були ініціаторами засідань місцевих рад одразу після підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію.

«Наш край» одразу, щойно були ухвалені ці рішення, ініціював звернення місцевих рад про зниження тарифів. Місцеві депутати, як представники людей, залишаються чи не єдиною силою, спроможною тиснути на владу. Вже ініційовані засідання місцевих рад або спрямовані звернення до очільників держави у понад половині українських областей», – зазначив співголова партії «Наш край», народний депутат України Сергій Шахов.

Коментуючи вчорашнє рішення Кабміну про зниження тарифу на газ, у «Нашому краю» зазначили, що потрібно знижувати й інші тарифи.

«Вчора уряд під нашим тиском був змушений відступити – знизив тариф на газ. Але «Наш край» вимагає переглянути й інші тарифи, які були підвищені. На тепло, на електроенергію», – підсумував Андрій Деркач.

Як повідомлялось раніше, перед новим роком партія "Наш край" стала ініціатором позачергових засідань місцевих рад по всій Україні щодо зниження тарифів на комунальні послуги.

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Автор: УНІАН