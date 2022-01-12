Представники країн-членів НАТО і РФ провели серйозний і прямий обмін думками щодо ситуації в Україні й біля неї.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс і Російська Федерація мають суттєві розбіжності стосовно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія.

Генеральний секретар сказав, що відбулася не проста розмова з представниками РФ.

"У нас відбувся серйозний і прямий обмін думками щодо ситуації в Україні й біля неї та щодо наслідків для європейської безпеки. Існують суттєві розбіжності між країнами-членами НАТО і Росією щодо цих питань. Наші розбіжності нелегко подолати, але позитивним сигналом є те, що усі країни-члени НАТО і Росія сіли за один стіл і взаємодіяли стосовно суттєвих питань" - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що впродовж двох років засідання Ради НАТО-Росія не відбувалися.

Читайте такожКонгресмени запропонували оголосити Україну країною "НАТО+"Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорюватимуться питання безпеки у Європі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що на зустрічах з представниками РФ цього тижня будуть врегульовані усі питання і проблеми, але наголосив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Засідання Ради НАТО-Росія відбулося на тлі нарощення Росією військ на кордоні з Україною, а також у зв'язку з вимогою РФ до США і НАТО зобов'язатися не приймати Україну до членства в Альянсі.

Раніше, 10 січня, у Женеві представники США і РФ провели діалог зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Після зустрічі Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну, але підкреслив вимогу РФ отримати правові гарантії нерозширення НАТО і закликав Альянс відмовитися від "освоєння території" нових членів.

Водночас Шерман заявила про жорстку позицію підтримки. Зокрема, США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО. За словами Шерман, США не дозволять "силою зачинити політику НАТО "відкритих дверей", яка завжди була центральною для альянсу НАТО". Також вона сказала, що без участі України рішення ухвалюватися не будуть.

Шерман заявила, що Росія розпалює війну на Донбасі і останні дії РФ зі стягненням військ до кордонів України спричиняють поновлення кризи не лише для України, але для усієї Європи.

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