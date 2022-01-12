Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що усі питання і проблеми будуть врегульовані.

У Брюсселі розпочалося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорюватимуться питання безпеки у Європі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у мікроблозі Twitter.

"Сьогодні, зараз відбувається зустріч Ради НАТО-Росія. Це своєчасна можливість для діалогу у критичний момент для європейської безпеки. Коли напруження зростає, ще важливіше, що ми сідаємо за один стіл і розглядаємо наші занепокоєння", - заявив він.

Також Столтенберг опублікував фотографію, де біля нього стоїть представник російської делегації - заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

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31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів знаходяться 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США і Росії провели у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України. В ході зустрічі РФ наполягала на тому, щоб НАТО відмовилося від членства Грузії та України в Альянсі. У Держдепі в свою чергу заявили, що не дозволять нікому закрити двері Альянсу для будь-якої країни.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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