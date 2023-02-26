Глава українського уряду назвав єдиний компроміс, який можливий у війні з РФ.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль оцінив шанси української нації порозумітися з російським суспільством після тієї кровопролитної війни, яку влада РФ розпочала проти України. Як відомо, наразі лідер РФ Володимир Путін налаштовує росіян на затяжну війну.

У своєму інтерв'ю німецькому Focus чиновник зазначив, що до такого сценарію українці не будуть готові навіть через сто років, адже росіяни мають для цього внутрішньо змінитися.

"Примирення, співпраця – ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою", - сказав він.

Також Шмигаль назвав єдиний компроміс, на який уряд України готовий піти у війні із Росією - це повне виведення ворожих війск з нашої території до межі кордону, який був зафіксований станом на 1991 рік. Він зазначив, що для цього росіяни повинні припинити стріляти та зупинити агресію проти українського народу.

"Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, аби ми шукали компроміс із кривавим терористом і агресором, який шантажує весь світ", - заявив Шмигаль.

При цьому глава Кабміну України виключив можливість припинення кровопролиття шляхом заморожування конфлікту між Україною та РФ. Він вважає, що це лише піде на користь агресору та спровокує іншу, більшу масштабну війну - для України це неприйнятно.

Українці значно більше почали вірити в перемогу над росіянами

Нагадаємо, що до річниці повномасштабної війни між РФ та Україною у суспільстві значно зросла віра у перемогу ЗСУ над окупантами. Відповідне опитування провела Соціологічна група "Рейтинг".

Якщо напередодні подій лютого 2022 року лише 56% населення вірило у здатність України протидіяти агресії РФ, то наразі така впевненість є у 95% опитаних українців.

Відзначимо, що на такі позитивні думки суспільство надихає, зокрема, президент України Володимир Зеленський. 24 лютого 2023 року він заявив, що Україна може здобути перемогу над РФ вже у цьому році.

Також про таку ймовірність заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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