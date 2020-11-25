Партія оскаржила рішення агентства в Окружному адмінсуді Києва.

Національне агентство із запобігання корупції зупинило державне фінансування партії “Батьківщина”.

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Про це повідомляє рух «ЧЕСНО», посилаючись на інформацію Окружного адміністративного суду Києва. У прес-релізі на сайті суду йдеться, що 23 листопада “Батьківщина” оскаржила відповідне рішення Нацагентства.

Зазначається, що це третій в Україні випадок зупинення держфінансування партій. Щоправда, попередні два були спричинені відмовою від держкоштів з ініціативи самих партій.

На сайті НАЗК розміщено Висновок про результати аналізу звіту партії “Батьківщина” за перший квартал 2020 року. В агентстві заявляють про низку виявлених порушень.

відсутність звіту міської організації партії міста Українка;

відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ “Фінейт” на 45 тис. гривень;

підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном і не могли вчиняти юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується сумської та київської обласних організацій);

щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017–2020 роках;

договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки, у чому НАЗК вбачає ознаки порушення статті 203 Цивільного кодексу України (йдеться про витрати коштів, які партія отримала з держбюджету в якості компенсації витрат на парламентську виборчу кампанію).

За результатами перевірки НАЗК виявило у звіті ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень та вирішило зупинити виплати державного фінансування починаючи з четвертого кварталу 2020 року.

Державне фінансування можуть відновити, якщо партія усуне причини, що зумовили зупинення цього фінансування.

Водночас, у своєму судовому позові «Батьківщина» просить визнати дії НАЗК протиправними та скасувати наказ про зупинення держфінансування. На час вирішення суперечки партія просить зупинити дію наказу НАЗК про припинення держфінансування.

За повідомленням ОАСК, “судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі”.

Які партії не мають державного фінансування

У лютому 2019 року НАЗК вирішило позбавити державного фінансування «Опозиційний блок». Агентство отримало два взаємовиключних листи, в яких просили перерахувати та не перераховувати держкошти. Через конфлікт партія отримала фінансування лише наприкінці 2019 року.

У квітні 2020 року «Слуга народу» звернулася до НАЗК з відмовою від держфінансування у 2020 році. На той момент партія вже отримала близько 70 млн гривень у першому та другому кварталі.

Рішення щодо “Батьківщини” — перше, яке обґрунтоване не відмовою самої партії, а рішенням НАЗК.

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Автор: Дмитро Захаров