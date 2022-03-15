Нововведення діятиме на період воєнного стану в Україні.

Президент України Володимир Зеленський на період дії воєнного стану запровадив безвізовий режим для співробітників міжнародних медичних чи гуманітарних організацій.

Про це йдеться в указі президента №132/2022, розміщеному на сайті глави держави.

Своїм указом Зеленський у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановляє запровадити з 14 березня тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Україну на запрошення Кабінету міністрів України для надання гуманітарної допомоги населенню, крім громадян держави, визнаної державою-агресором.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Як повідомляв УНІАН, воєнний стан в Україні 2022 запровадили 24 лютого на 30 діб, після того, як Російська Федерація пішла на повномасштабне вторгнення.

Рано вранці 24 числа російські війська увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь та Одесу.

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