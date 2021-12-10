Прес-секретар Путіна вважає, що ситуація нібито була небезпечною.

У Кремлі злякалися неозброєного українського корабля в Азовському морі. Спочатку у РФ заявили про те, що судно "Донбас" нібито рухалося до Керченської протоки, а після цього ситуацію назвали "небезпечною провокацією".

З такою заявою перед журналістами виступив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, рух українського корабля, який нібито наближався до Керченської протоки, виглядає як провокація.

"Подія зайвий раз показує, напевно, потенційну шкоду і потенційну небезпеку, яка може виникати з таких провокаційних дій. Це те, про що неодноразово говорив президент Путін", - заявив Пєсков.

Однак у чому полягала так звана провокація і чому в Кремлі злякалися неозброєного пошуково-рятувального судна - він не пояснив.

"Істерика" РФ через український корабель в Азовському морі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у ФСБ Росії заявили про рух українського корабля до Керченської протоки. Пізніше там же повідомили, що корабель "Донбас", який нібито прямував до Керченської протоки, ліг на зворотний курс.

Після цього Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував ситуацію з українським кораблем в Керченській протоці та підкреслив, що судно знаходилося там на законних підставах.

Читайте також"Черговий акт агресії": США зреагували на інцидент з українським судном "Донбас""Була провокаційна заява російської сторони, з боку ФСБшних кораблів. Що нібито наш український корабель здійснював їм загрозу і мало не атакував Керченську протоку. Це було дуже дивно. Тому що це наше пошуково-рятувальне судно, без озброєння, яке виконувало свою роботу. Знаходилося в 18-ти морських милях, тобто, це понад 33 кілометрів, в Азовському морі, яке є морем загального користування", - сказав Резніков.

Автор: Поліна Кузенко