Як стверджується, корабель ВМС України йде із Маріуполя і створює "загрозу безпеці мореплавання".

У ФСБ Росії заявили, що корабель управління "Донбас" Військово-Морських сил України нібито рухається в бік Керченської протоки, а вимоги змінити курс нібито не виконує.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости" із посиланням на ФСБ РФ.

За російською версією, сьогодні вранці корабель "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і нібито висунувся в напрямку Керченської протоки. Але "заявок" на проходження Керченської протоки окупантам не подавалося.

Відзначається, що о 12:45 супроводжуючий його корабель берегової охорони ПС ФСБ Росії попередив про необхідність дотримання російського законодавства (в частині, що стосується подачі необхідних "заявок" на проходження Керченською протокою). Від українського корабля нібито була отримана відповідь, що слідувати через Керченську протоку він не планує.

"У цей час "Донбас" перебуває на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Зазначені дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - додали в ФСБ.

Своєю чергою, у Держприкордонслужбі України зазначили, що поки не володіють інформацією стосовно цієї ситуації, пише РБК-Україна.

Захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксира "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти тоді захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з яких були поранені, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

20 листопада 2019 року РФ повернула Україні й захоплені кораблі. Тоді командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни "угробили" українські судна, зняли навіть "плафони, розетки й унітази". Також він зазначив, що на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказової базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року

У МЗС України очікують на рішення у справі проти РФ щодо акту агресії у Керченській протоці протягом 2022-2023 року.

Автори: Олександр Топчій, Віталій Саєнко