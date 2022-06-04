Лінднер сказав, що отримав запрошення.

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер хоче найближчим часом відвідати Київ.

Про це він заявив в ефірі телеканалу WELT.

"Під час недавньої бесіди мій колега з українського міністерства фінансів сказав, що для них було б корисно, якби я, як міністр фінансів і чинний голова "Великої сімки" міністрів фінансів, побував у Києві. І саме тому ми робимо це зараз", - зазначив він.

Водночас він відмовився коментувати можливий візит в Україну канцлера Олафа Шольца.

"Що тепер робити канцлеру, вирішувати йому", - сказав він.

Як писав УНІАН, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявляв, що постачати зброю або виключати Росію з SWIFT безглуздо, оскільки Україні залишилося "кілька годин".

Нагадаємо, на початку травня Київ відвідала федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок. Це була перша поїздка члена федерального уряду в українську столицю з початку повномасштабної війни в Україні.

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